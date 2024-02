Lincoln Minerals Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die technische Analyse der Lincoln Minerals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,007 AUD weicht somit um -30 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lincoln Minerals ergibt sich ein kurzfristiger RSI von 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung für Lincoln Minerals insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, wodurch die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich für die Lincoln Minerals-Aktie ein gemischtes Bild, mit einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse und dem Sentiment, aber einer "Neutral"-Bewertung für den RSI und einer "Gut"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.