Lincoln Electric-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Lincoln Electric war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen jedoch eine neutrale Bewertung aufgrund einiger negativer Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als neutral.

Die Analysten bewerten die Lincoln Electric-Aktie derzeit ebenfalls als neutral, basierend auf 1 positiven, 2 neutralen und 2 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als schlecht bewertet, da die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -19,45 Prozent aufzeigt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Lincoln Electric in den sozialen Medien. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Aktie zeigt jedoch ein geringeres Interesse der Anleger, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 1,42 Prozent liegt Lincoln Electric unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als schlecht bewertet.