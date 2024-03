Lincoln Electric Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Lincoln Electric liegt bei 79,49, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 30,21 und wird daher als neutral betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Lincoln Electric auf 201,7 USD, während die Aktie selbst bei 248,77 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +23,34 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 232,37 USD, was einer Distanz von +7,06 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet liefert die Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist deutlich zurückgegangen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite 1,34 Prozent, was 16,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Lincoln Electric eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird in diesem Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.