Lincoln Electric Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Dividendenrendite von Lincoln Electric beträgt derzeit 1,34 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,82 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen stattgefunden, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Daher ergibt sich ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 174 USD, was einem Abwärtspotential von -30,37 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Lincoln Electric eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 25,15, was 22 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens, weshalb es auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Lincoln Electric überwiegend positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren die positiven Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

