Lincoln Electric Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkurs von Lincoln Electric hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 30,94 Prozent verringert, was mehr als 113 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Maschinen-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 236,18 Prozent erzielt hat, liegt Lincoln Electric mit 205,25 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Lincoln Electric überwiegend positiv diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse ist die Aktie derzeit mit einem Kurs von 216 USD um +13,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +17,99 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Lincoln Electric-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 165,33 USD, was ein Abwärtspotential von -23,46 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 216 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Somit erhält Lincoln Electric ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.