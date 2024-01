Lincoln Electric Aktie: Was könnte passieren?

Die Aktie von Lincoln Electric wird in einer technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 185,07 USD, während der letzte Schlusskurs bei 213,72 USD liegt, was einem Unterschied von +15,48 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 196,26 USD unter dem letzten Schlusskurs von 213,72 USD, was einer Abweichung von +8,9 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

In einer fundamentalen Analyse wird die Aktie von Lincoln Electric als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,07 insgesamt 23 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" ist, der 31,32 beträgt.

Betrachtet man die Dividendenrendite, so liegt Lincoln Electric mit einer Dividendenrendite von 1,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent, was einer Differenz von -15,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Lincoln Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,88 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 241,96 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -187,08 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 149,57 Prozent hatte, liegt Lincoln Electric um 94,69 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.