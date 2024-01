Lincoln Electric Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Stärke Index (RSI) spiegelt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum wider und ist daher ein nützlicher Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Lincoln Electric-Aktie bei 69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wurde zudem mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 32,84 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lincoln Electric.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Lincoln Electric-Aktie waren in den letzten zwölf Monaten 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lincoln Electric vor. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 165,33 USD, was einem Abwärtspotenzial von -22,08 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 212,19 USD ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Lincoln Electric somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Lincoln Electric in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen abgenommen. Dies deutet auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Lincoln Electric von 212,19 USD als positiv bewertet, da er sich um +14,35 Prozent vom GD200 (185,56 USD) entfernt befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 197,84 USD, was einem Abstand von +7,25 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Lincoln Electric-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.