Lincoln Electric Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Aktien ist. Für die Lincoln Electric-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI-Wert liegt bei 37,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lincoln Electric.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz und führt zu einer Einschätzung von "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Änderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Lincoln Electric somit als "Gut" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung von "Schlecht" für die Lincoln Electric-Aktie. Es liegen insgesamt 0 Gut, 1 Neutral und 2 Schlecht Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 174 USD, was einer erwarteten Performance von -23,43 Prozent entspricht. Die Gesamtbewertung der Redaktion für die Analysteneinschätzung ist "Neutral".

Die Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Lincoln Electric-Aktie. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" anzusehen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Lincoln Electric bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.