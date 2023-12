Lincoln Educational Services Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lincoln Educational Services derzeit bei 7,5 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 9,86 USD aus dem Handel ging und einen Abstand von +31,47 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,06 USD, was einer Differenz von +8,83 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Lincoln Educational Services 2 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 9,86 USD eine Entwicklung von -21,4 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 7,75 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,88 Prozent erzielt, was 44,29 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -0,1 Prozent, wobei Lincoln Educational Services aktuell 40,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Lincoln Educational Services in den letzten Wochen. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält die Lincoln Educational Services für diese Stufe daher ein "Gut".