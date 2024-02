Lincoln Educational Services Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Lincoln Educational Services-Aktie beträgt derzeit 34 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Die Analyse des RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Lincoln Educational Services-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird, basierend auf 2 positiven Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und das Kursziel der Analysten wird bei 7,75 USD angesiedelt, was auf eine potenzielle negative Performance von -22,5 Prozent hindeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor hat die Aktie von Lincoln Educational Services im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 52,3 Prozent erzielt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Aktie jedoch mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt und sie als unrentables Investment einstuft.