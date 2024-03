Lincoln Educational Services Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Lincoln Educational Services liegt bei 82,46, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,14 und deutet auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Lincoln Educational Services in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "gut" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Lincoln Educational Services wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und eine positive Stimmungsänderung identifiziert. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "gut" im langfristigen Stimmungsbild.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lincoln Educational Services bei 61, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,15 als überbewertet angesehen wird. Folglich erhält die Aktie eine "schlechte" Bewertung auf dieser Stufe.