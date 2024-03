Lincoln Educational Services Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Lincoln Educational Services hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 65,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -5,39 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +70,42 Prozent für Lincoln Educational Services entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,56 Prozent, wobei Lincoln Educational Services um 70,59 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lincoln Educational Services liegt bei 61, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (KGV von 47,03) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 46, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 49,16 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Lincoln Educational Services.