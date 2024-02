Linc AB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall 7 Tage. Für die Linc-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 51,95, was als neutral eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Linc-Aktie basierend auf dem RSI als neutral eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der technischen Analyse sind trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt über 50 und 200 Tage ist hierbei ein wichtiger Indikator. Für die Linc-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt 63,26 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 65 SEK liegt, was einer Abweichung von +2,75 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 63,59 SEK nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als neutral eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität rund um die Linc-Aktie ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.