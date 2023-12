Linc AB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Linc-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 67,5 SEK sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 62,99 SEK als auch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 57,47 SEK liegt. Die Abweichungen von +7,16 Prozent bzw. +17,45 Prozent führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde Linc in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren überwiegend neutral, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Linc liegt bei 3,26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit einem Wert von 20 im Bereich einer überverkauften Situation und wird ebenfalls als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.