Linc AB Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Linc-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 62,95 SEK, während der aktuelle Kurs bei 63,5 SEK liegt, was einer Abweichung von +0,87 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 58,61 SEK, was einer Abweichung von +8,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Linc-Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Linc-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für dieses Kriterium.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Linc-Aktie kurzfristig als "überkauft" gilt, während sie auf längere Sicht als "überverkauft" eingestuft wird. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für den 7-Tage-RSI und einem "Gut"-Rating für den 25-Tage-RSI. Insgesamt erhält die Linc-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.