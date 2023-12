AB Linasro Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Akola jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Akola. Daher wird auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Akola derzeit eine Rendite von 2,65 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,91 Prozent liegt. Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche beträgt die Differenz -1,26 Prozent, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Akola-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,3 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 1,1 EUR liegt, was eine Abweichung von -15,38 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachten, der bei 1,14 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs nur um -3,51 Prozent abweicht, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Akola daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Akola 26, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 44. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.