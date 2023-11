Linamar Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Vergleich des Aktienkurses von Linamar zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,58 Prozent erzielt hat. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 12,34 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass Linamar im Branchenvergleich eine Underperformance von -16,92 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,04 Prozent, und Linamar verzeichnete eine Unterperformance von 1,54 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Linamar besonders positive Diskussionen geführt. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind vor allem positive Themen zu beobachten, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Linamar-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 5 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". In den letzten Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, mit 3 Analysten, die den Titel als "Gut" einstufen, sowie 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Das Kursziel der Analysten liegt bei 86 CAD, was einer potenziellen Performance von 48 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von Linamar beträgt derzeit 1,39 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,08 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.