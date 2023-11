Limoneira Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Von den 2 Analystenbewertungen der Limoneira-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Limoneira aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 17 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 11,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (15,3 USD) steigen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Gut". Insgesamt erhält Limoneira somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Limoneira-Aktie von 15,3 USD um -1,86 Prozent unter dem GD200 (15,59 USD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt bei 14,71 USD. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Signal verzeichnet, da der Abstand +4,01 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Limoneira-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Limoneira-Aktie beträgt aktuell 42, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,32 ebenfalls "Neutral" und weniger volatil als der RSI7. Somit wird das Wertpapier insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für die RSIs bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Limoneira bei 10,55 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,94 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Limoneira mit 21,48 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.