Limoneira Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Analyse von Limoneira basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,05 Punkten, was bedeutet, dass die Limoneira-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Limoneira liegt bei 53,15, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Somit erhält Limoneira eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Limoneira derzeit eine Dividendenrendite von 1,68 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,14 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Limoneira-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Limoneira-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher bleibt die Einschätzung unverändert.

Die Anleger-Stimmung bei Limoneira in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Somit erhält Limoneira in der Gesamtbetrachtung ein "Gut"-Rating für diese Analyse.