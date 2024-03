Limoneira Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Limoneira weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 19,95 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,78 Prozent verzeichnete, liegt Limoneira mit 21,72 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Limoneira bei 19,36 USD und ist damit inzwischen +4,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +17,12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Limoneira liegt derzeit bei 1,68 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 8,22 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Dies ergibt eine Differenz von -6,54 Prozent zur Branchenrendite, wodurch die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Limoneira festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen leicht abgenommen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.