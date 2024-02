Limitless Earth Aktie: Das hat Gewicht!

Die Dividende ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Sie wird üblicherweise als Dividendenrendite in Bezug zum aktuellen Aktienkurs angegeben. Limitless Earth weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche ergibt sich eine Differenz von -5,43 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Ein weiterer wichtiger Indikator in der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Limitless Earth beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Limitless Earth durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Limitless Earth in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchen- und Sektor-Durchschnitt liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.