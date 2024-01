Limitless Earth Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Limitless Earth zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Finanzbranche eine Rendite von -55 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche bei -5,46 Prozent, was eine deutliche Abweichung von 49,54 Prozent darstellt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Limitless Earth bei 1,12 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0225 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -97,99 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 liegt mit einem Abstand von -97,12 Prozent bei 0,78 GBP, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen über die Aktie von Limitless Earth. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Dividendenrendite von Limitless Earth beträgt aktuell 0 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.