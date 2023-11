Limitless Earth Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Limitless Earth heran. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Limitless Earth weder überkauft noch überverkauft ist, und dem Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI gibt. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Limitless Earth überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Limitless Earth-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse vergleichen wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,45 GBP mit dem aktuellen Kurs von 2,25 GBP. Die Abweichung von +55,17 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir auch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,05 GBP, der mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +114,29 Prozent aufweist, erhält die Limitless Earth-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie von Limitless Earth haben wir festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Limitless Earth insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Im Branchenvergleich erzielte Limitless Earth in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -57,69 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die im Durchschnitt um -9,02 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -48,68 Prozent für Limitless Earth. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -4,91 Prozent im letzten Jahr, und Limitless Earth lag 52,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.