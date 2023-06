Liminal BioSciences gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2023 der Aktionäre bekannt

Laval, Qc und Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") gab die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung (AGM) bekannt, die am 5. Juni 2023 virtuell stattfand. Insgesamt wurde über 2.235.519 Stammaktien abgestimmt, was 72,02 % der Stimmen der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Liminal BioSciences entspricht.Wahl der Vorstandsmitglieder des UnternehmensDie sechs (6) Kandidaten, die im Rundschreiben aufgeführt sind, wurden als Vorstandsmitglieder des Unternehmens gewählt, die ihr Amt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger ausüben werden.Name der Kandidaten Für GegenStimmen % Stimmen %Simon Best 2.021.889 98,47 31.405 1,53Gary Bridger 2.028.017 98,77 25.277 1,23Neil A. Klompas 2.028.133 98,77 25.160 1,23Alek Krstajic 2.027.866 98,76 25.427 1,24Eugene Siklos 2.027.982 98,77 25.311 1,23Timothy Steven Wach 2.025.888 98,67 27.406 1,33Ernennung der AuditorenPricewaterhouseCoopers LLP wurden als Auditoren des Unternehmens für eine Amtszeit bis zur nächsten Jahreshauptversammlung ernannt. Der Vorstand wurde ermächtigt, die Vergütung der Auditoren festzulegen.Detaillierte Abstimmungsergebnisse für die Jahreshauptversammlung 2023 sind auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der SEC unter www.sec.gov verfügbar.Informationen zu BioSciences Inc.Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in der Entwicklungsphase tätig ist und sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger und unverwechselbarer niedermolekularer Therapeutika konzentriert, die die G-Protein-gekoppelten Rezeptorwege (GPCRs) modulieren. Das Unternehmen entwickelt eigene neuartige niedermolekulare therapeutische Kandidaten mit der Absicht, die besten/führenden Therapeutika für die Behandlung von Stoffwechsel-, Entzündungs- und Fibrosekrankheiten zu entwickeln, für die ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht. Dabei nutzt es seine integrierte Wirkstoff-Forschungsplattform, seine Expertise in der medizinischen Chemie und sein tiefes Verständnis der GPCR-Biologie. Die Pipeline des Unternehmens besteht derzeit aus drei Programmen. Der für die klinische Entwicklung ausgewählte Kandidat, LMNL6511, ein selektiver Antagonist für den GPR84-Rezeptor, wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine klinische Phase 1-Studie beginnen. Das Unternehmen entwickelt außerdem LMNL6326 als Antagonist für den OXER1-Rezeptor, der auf die Behandlung von Krankheiten abzielt, die durch Eosinophile verursacht werden, sowie GPR40-Agonisten, die sich beide im präklinischen Stadium befinden. Zusätzlich zu diesen Programmen untersucht das Unternehmen weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um seine Pipeline zu erweitern.Liminal BioSciences betreibt eine aktive Geschäftstätigkeit in Kanada und im Vereinigten Königreich.Vorausschauende AussagenDiese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Einige der vorausschauenden Aussagen sind durch die Verwendung von vorausschauenden Begriffen erkennbar. Aussagen, die sich nicht auf die Vergangenheit beziehen, einschließlich der Worte „antizipieren", „erwarten", „vorschlagen", „planen", „glauben", „beabsichtigen", „schätzen", „anvisieren", „prognostizieren", „sollten", „könnten", „würden", „dürften", „werden" und anderer ähnlicher Ausdrücke sind dazu bestimmt, vorausschauende Aussagen aufzuzeigen. Diese Aussagen beinhalten solche, die sich auf die Ziele, Strategien und Geschäfte von Liminal BioSciences beziehen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Vorausschauende Informationen beinhalten u.a. Aussagen über Fortschritte der Produktkandidaten oder Entwicklungsprogramme von Liminal Biosciences, einschließlich des Zeitplans und des Ergebnisses der potenziellen Entwicklung der F&E-Programme des Unternehmens wie der Entwicklung von LMNL6511, LMNL6326 und unseres GPR40-Agonisten-Forschungsprogramms; des Zeitplans für den Beginn oder die Art der präklinischen Studien und klinischen Studien, einschließlich der erwarteten Einreichung einer Genehmigung für eine klinische Studie oder des Beginns einer klinischen Phase 1-Studie mit LMNL6511 in der zweiten Hälfte des Jahres 2023; Fortschritte bei den Produktkandidaten von Liminal Biosciences, das Ergebnis der erwarteten klinischen Studien, die Analyse unserer klinischen Studiendaten, die potenzielle Entwicklung der F&E-Programme von Liminal Biosciences, die Eigenschaften unserer Arzneimittelkandidaten, der Zeitpunkt des Beginns oder die Art der präklinischen und klinischen Studien sowie potenzielle Therapiegebiete.Diese Aussagen sind „vorausschauend ", da sie auf unseren derzeitigen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen vorausschauenden Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinträchtigen oder wenn sich unsere Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: die Fähigkeit des Unternehmens, Produktkandidaten zu entwickeln, herzustellen und erfolgreich zu vermarkten, falls dies jemals der Fall sein sollte; die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie und anderer geopolitischer Spannungen auf die Belegschaft des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb, die klinische Entwicklung, die regulatorischen Aktivitäten und die finanziellen und sonstigen Auswirkungen auf das Unternehmen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen, um F&E-Projekte, die klinische Entwicklung, den Produktionsbetrieb oder Vermarktungschancen zu verfolgen; die erfolgreiche und rechtzeitige Einleitung oder Beendigung von präklinischen und klinischen Studien; die Fähigkeit, Finanzierungs- oder Geschäftsmöglichkeiten in der pharmazeutischen Industrie zu nutzen, Unwägbarkeiten, die allgemein mit Forschung und Entwicklung, klinischen Studien und den damit verbundenen behördlichen Überprüfungen und Genehmigungen verbunden sind; unsere Fähigkeit, neue Entwicklungsmöglichkeiten in unsere Pipeline aufzunehmen oder strategische Partnerschaften einzugehen; unsere Fähigkeit, weiterhin die Nasdaq Listing Rule 5450(a) (1) zu erfüllen, um am Nasdaq Capital Market notiert zu bleiben; unser erwarteter Cashflow und unsere Fähigkeit, aktiv nach Möglichkeiten zur Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten oder kommerziellen Möglichkeiten im Zusammenhang mit unseren Vermögenswerten zu suchen und diese abzuschließen, sowie allgemeine Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Folgen von erhöhter Inflation, Bankenausfällen und steigenden Zinssätzen. Eine detailliertere Bewertung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den Einreichungen und Berichten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den Canadian Securities Administrators einreicht, einschließlich des Jahresberichts im Form 20-F für das Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete, sowie in anderen Einreichungen und Berichten, die Liminal Biosciences von Zeit zu Zeit veröffentlicht. Folglich können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte vorausschauende Aussage eintreten wird. Bestehende und potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese vorausschauenden Aussagen und Schätzungen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden, als Ergebnis zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften verlangt.