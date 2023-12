Limestone Boat Company Aktie: Das liegt auf Eis

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Limestone Boat-Aktie wurden in den letzten Wochen und Tagen genauer unter die Lupe genommen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden analysiert, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 33,33 und bestätigt somit die neutrale Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine positive Bewertung. Der GD200 liegt bei 0,01 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,015 CAD liegt, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt eine Abweichung von +50 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten Wochen neutral über Limestone Boat diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.