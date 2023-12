Limestone Boat Company Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Limestone Boat-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 als auch der GD50 verlaufen bei 0,01 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Limestone Boat. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Limestone Boat-Aktie liegt bei 50 für die letzten 7 Tage und bei 40 für die letzten 25 Handelstage. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Neutral". Weder überkauft noch überverkauft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen besprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.