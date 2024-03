Limes Schlosskliniken Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Limes Schlosskliniken zeigt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten im Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Limes Schlosskliniken liegt bei 33,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 50 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung des Aktienkurses. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine überwiegend neutrale Haltung in den letzten zwei Wochen. Allerdings wurden an einigen Tagen eher negative Themen diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung für den heutigen Tag führt.

Die technische Analyse der Limes Schlosskliniken-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 294 EUR um -2,65 Prozent vom Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen abweicht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Limes Schlosskliniken somit ein neutrales Rating sowohl aus dem Sentiment und Buzz, dem RSI als auch aus der technischen Analyse.