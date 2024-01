Limelight Networks Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die öffentliche Meinung über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Edgio wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum fast unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Analysten haben die Aktie von Edgio in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Edgio, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 455,56 Prozent bedeutet und zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Edgio auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 88,89 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Edgio überkauft ist und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Edgio-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Edgio derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".