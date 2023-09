Limelight Networks Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Kurs der Aktie Edgio steht am 12.09.2023, 12:06 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 0.8 USD. Der Titel wird der Branche "Software und Dienstleistungen" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Edgio auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Edgio damit 48,84 Prozent über dem Durchschnitt (1,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -16,35 Prozent. Edgio liegt aktuell 66,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Edgio investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,94 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Edgio-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Edgio vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (3,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 368,75 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 0,8 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Edgio eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.