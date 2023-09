Limelight Networks Aktie: Jetzt aber!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Edgio, die im Segment "Software und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 31.08.2023, 21:30 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 0.89 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Edgio einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Edgio jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Edgio als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Edgio vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 3,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 368,75 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0,8 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Edgio auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Edgio in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Edgio hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Edgio damit 31,34 Prozent über dem Durchschnitt (18,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -0,69 Prozent. Edgio liegt aktuell 50,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".