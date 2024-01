Lime Technologies AB Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Lime wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf die Stimmung und Diskussionsintensität zu ziehen. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls nahezu unverändert, was die neutrale Bewertung bestätigt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Lime-Aktie von 305,5 SEK als positiv bewertet, da er um 14,33 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 signalisiert mit einem Kurs von 287,6 SEK eine positive Entwicklung, da der Abstand +6,22 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Lime-Aktie zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Auch in den vergangenen Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Lime-Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Lime-Aktie auf Basis der Analyse des Sentiments, der technischen Analyse und des RSI.