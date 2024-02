Lime Technologies AB Aktie: Was für ein Plan!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Lime als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lime-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,22, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,91, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtranking "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Lime mittlerweile auf 279,97 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 332 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 315,51 SEK, was die Aktie mit einem Abstand von +5,23 Prozent als "Gut" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie dem Sentiment und Buzz, zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Lime in den vergangenen Monaten ein neutrales Bild abgegeben. Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, weshalb Lime für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Lime insgesamt als "Neutral"-Wert zu betrachten.

Schließlich war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lime. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, und insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.