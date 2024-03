Lime Technologies AB Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Analyse der Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lime-Aktie daher ein neutrales Rating.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Lime bei 289,23 SEK verläuft. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 361,5 SEK, was einem Abstand von +24,99 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Lime-Aktie ebenfalls mit einer Differenz von +8,19 Prozent im positiven Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Lime-Aktie geäußert, und auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben sich überwiegend mit positiven Themen rund um das Unternehmen befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Lime-Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 13,11, was eine positive Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 43,91 liegt und daher als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Lime-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.