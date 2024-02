Lime Technologies AB Aktie: Ist es vollbracht?

Derzeit gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Lime in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in den letzten vier Wochen weder erhöht noch verringert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Lime-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 282,87 SEK, während der Kurs der Aktie bei 323 SEK liegt, was einer Abweichung von +14,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 321,96 SEK führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Gut".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist ein weicher Faktor, der die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen kann. Die Analyse von Lime auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Lime in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lime-Aktie zeigt einen Wert von 58 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 51,16 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lime.