Lime Technologies AB Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Lime in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab hauptsächlich negative Themen, und keine positiven Diskussionen wurden verzeichnet. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Lime daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Lime derzeit bei 281,99 SEK. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 333 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +18,09 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 319,73 SEK, was einer Differenz von +4,15 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird Lime daher auf Basis der technischen Analyse mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Lime liegt bei 56,74, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Lime festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Somit wird Lime in diesen Aspekten mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Lime basierend auf den verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Neutral".