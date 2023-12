Limbach löst Jubelsturm aus!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Limbach heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,52 Punkten, was darauf hinweist, dass Limbach überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt, dass Limbach auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist (Wert: 29,74). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt bekommt das Limbach-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Limbach-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 293,53 Prozent erzielt, was 146,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 240,08 Prozent, wobei Limbach aktuell 53,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Limbach-Aktie liegt mit einem Wert von 24,19 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Bauwesen" (durchschnittliches KGV: 31). Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet und auf der Basis fundamentaler Kriterien mit einem "Gut" bewertet wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Limbach-Aktie ein Durchschnitt von 27,92 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 45,85 USD, was einer Abweichung von +64,22 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert, für den die Limbach-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Limbach-Aktie also auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Limbach-Aktie für die verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Gesamtbewertung.