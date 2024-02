Limbach Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Limbach hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 293,53 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 392,14 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -98,61 Prozent im Branchenvergleich für Limbach bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 236,09 Prozent im letzten Jahr, wobei Limbach um 57,45 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger haben Limbach in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung daher insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Limbach mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,19 bewertet, was 23 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (31,55). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse wird Limbach derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 31,47 USD, womit der Kurs der Aktie (44,81 USD) um +42,39 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +7,15 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Aktie von Limbach.