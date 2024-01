Limbach Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die aktuelle Dividendenrendite von Limbach liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 16,95 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen bedeutet. Dadurch werden die Dividenden des Unternehmens als niedrig bewertet, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Limbach. Es gab sechs negative und sieben positive Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Limbach beträgt derzeit 24,19, was 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten erzielte Limbach eine Performance von 293,53 Prozent, während ähnliche Aktien im Bauwesen-Durchschnitt um 2310,95 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -2017,42 Prozent im Branchenvergleich für Limbach führt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite von Limbach um 1087,88 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.