Limbach Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Aktie von Limbach wird aufgrund verschiedener Analysen als "Gut" eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,19 niedriger bewertet, was auf eine Unterbewertung hindeutet. In den letzten 12 Monaten erzielte Limbach eine Performance von 293,53 Prozent, während ähnliche Unternehmen im Durchschnitt nur um 236,16 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +57,37 Prozent im Branchenvergleich für Limbach. Sogar im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 143,41 Prozent im letzten Jahr deutlich unter der Performance von Limbach. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Auch die Anleger-Stimmung für Limbach ist positiv, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Bewertungen abgegeben, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung. Der Kurs von 43,9 USD liegt aktuell +23,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +62,47 Prozent positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Limbach, sowohl aus fundamentaler, Anleger- und technischer Sicht.