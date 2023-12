Limbach Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen herrschte eine neutrale Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Limbach diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Limbach liegt bei 40,13, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,88 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In den letzten 12 Monaten konnte die Limbach-Aktie eine Performance von 293,53 Prozent erzielen. Ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche stiegen im Durchschnitt um 238,02 Prozent, was einer Outperformance von +55,51 Prozent für Limbach entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 146,17 Prozent, wobei Limbach mit 147,37 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Limbach wurde eine starke Diskussionsaktivität über einen längeren Zeitraum gemessen, wodurch die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung. Daher ergibt sich insgesamt ein langfristig positives Stimmungsbild mit einer Gesamtbewertung von "Gut".