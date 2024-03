Limbach Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator zur technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Beziehung gesetzt werden. Für die Limbach-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 50,81, was darauf hinweist, dass die Limbach-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Limbach weist ein KGV von 28,68 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 40,34. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der "Bauwesen"-Branche ergibt sich, dass Limbach in den letzten 12 Monaten eine Performance von 246,92 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 350,97 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -104,05 Prozent für Limbach bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Limbach um 33,58 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit hauptsächlich negative Meinungen zur Limbach-Aktie veröffentlicht, obwohl sich der Meinungsmarkt zunehmend mit positiven Themen rund um Limbach befasst. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.