Limbach Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Durch die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen zu Limbach wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Limbach von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Limbach-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (38,44) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Limbach nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Limbach-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +38,31 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.