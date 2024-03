Limbach Aktie: Am Scheideweg

Die Aktie von Limbach zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Limbach in den letzten 12 Monaten eine Performance von 246,92 Prozent erzielt. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -103,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche dar. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Limbach jedoch um 34,18 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird die Aktie von Limbach als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Limbach aufgrund gemischter Signale in den verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating.