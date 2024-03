Lily Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Lily hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,15 Prozent erzielt, was 31,36 Prozent unter dem Durchschnitt (-20,79 Prozent) des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -20,79 Prozent, wobei Lily aktuell 31,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um Lily. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft, und auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lily bei 7,5 CNH liegt, was einer Entfernung von -24,24 Prozent vom GD200 (9,9 CNH) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 7,9 CNH, was einem Abstand von -5,06 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Lily-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien hat die Aktie von Lily ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,73, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.