Lily Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit miteinander verglichen. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lily-Aktie beträgt aktuell 69, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 67,74 keine überkauften oder überverkauften Signale und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Lily-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lily-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 15,69 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von -3,94 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lily-Aktie somit ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lily aktuell bei 37 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche ist das KGV von Lily weder unterbewertet noch überbewertet und erhält somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen zu Lily in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen aufgetaucht sind. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Lily aus Sicht der Anleger mit "Gut" bewertet.