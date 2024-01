Lily Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Dividendenrendite von Lily beträgt aktuell 1,72 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent in der Chemikalienbranche. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik von Lily als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie von Lily eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, so dass auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Lily-Aktie wird aktuell mit einem Wert von 73,77 als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was als Signal dafür interpretiert wird, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Lily in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die diskutierten Themen rund um den Wert sind überwiegend positiv. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Lily bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.