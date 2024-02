Lily Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Lily beträgt das aktuelle KGV 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Lily aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lily liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 43,04 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Lily-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Lily beträgt derzeit 2 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,11 %. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividende ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Lily-Aktie eine Performance von -57,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche zu einer Unterperformance von -32,56 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Lily mit einer Unterperformance von 32,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.