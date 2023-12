Lily Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der Wert für Lily bei 68,63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Lily in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lily-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dabei liegt der aktuelle Wert bei 11,53 CNH, während der letzte Schlusskurs (9,8 CNH) deutlich darunter liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,89 CNH) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Lily in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Damit ergibt sich eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt.