Lily Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Aktie Lily liegt bei 71,93, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 62,56 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt Lily eine Rendite von -17,13 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt -8,32 Prozent, wobei Lily mit 8,81 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie geben Aufschluss über das aktuelle Bild in den sozialen Medien. Bei Lily gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger haben Lily in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit der Aktie befasst haben. Zudem wurden in jüngster Zeit hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

