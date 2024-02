Lily Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Lily beträgt das aktuelle KGV 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Lily aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lily liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 43,04 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Lily-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Lily beträgt derzeit 2 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,11 %. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividende ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Lily-Aktie eine Performance von -57,3 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche zu einer Unterperformance von -32,56 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Lily mit einer Unterperformance von 32,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Lily Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Lily jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Lily-Analyse.

Lily: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...